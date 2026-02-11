Lupin il musical!

Arsène Lupin arriva sul palco di La Città del Teatro con un musical tutto dedicato al famoso ladro gentiluomo. Lo spettacolo ripropone le avventure del personaggio in modo originale, tra musica, danza e scenografie suggestive. La pièce ha già attirato un buon numero di spettatori, incuriositi dalla combinazione di teatro e musica. La data di apertura ha già registrato il tutto esaurito, e gli organizzatori promettono un evento da non perdere.

Arsène Lupin a teatro: il celebre ladro gentiluomo protagonista di un grande musical a La Città del Teatro.Il mito intramontabile di Arsène Lupin, il ladro gentiluomo più famoso della letteratura, arriva a La Città del Teatro di Cascina con uno spettacolo originale, audace e sorprendente: "Lupin – Il Musical", in scena venerdì 21 febbraio alle ore 21.00.Prodotto dalla Compagnia della Corona in collaborazione con Teatro Fanin ed Orchestra Senzaspine, lo spettacolo propone una nuova avventura inedita ispirata all'universo creato da Maurice Leblanc, trasformando il celebre personaggio in protagonista di un musical elegante e contemporaneo, tra mistero, humour e romanticismo.

