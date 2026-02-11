Luongo | Inizia la fase terminale della crisi bradisismica?

La crisi bradisismica sembra entrare nella sua fase finale. Secondo gli esperti, nel 2025 la sismicità ha registrato un calo drastico, con energia liberata che si è ridotta a un decimo rispetto ai primi sei mesi dell’anno. A gennaio, i dati confermano questa tendenza, dando speranza che si possa avviare una fase di stabilità.

Dopo la conclusione della fase formale, si apre quella sostanziale per la nuova Giunta in Campania.

