L’ultimo commosso abbraccio In tanti sfilano all’obitorio per salutare la famiglia Kola

Questa mattina, decine di persone si sono radunate davanti all’obitorio per salutare la famiglia Kola. C’è chi è entrato solo per un attimo, ha sfiorato le bare con un gesto rapido, senza parole, e poi si è allontanato. La scena si ripete, un ultimo saluto carico di emozioni, tra lacrime e silenzio.

C'è chi è entrato solo per qualche secondo. Ha sfiorato le bare con una carezza, un gesto rapido, ma carico di tutto ciò che le parole spesso non riescono a contenere, e poi è uscito, incapace di restare oltre. C'è chi invece si è fermato sulla soglia ed è rimasto lì qualche minuto, a cercare dentro di sé un po' di coraggio. Un respiro profondo, lo sguardo al cielo per trattenere le lacrime, poi finalmente il passo dentro quella stanza che nessuno avrebbe mai voluto attraversare. Ieri all'obitorio del Campo di Marte è stato un continuo via vai di persone. Un pellegrinaggio silenzioso, composto.

