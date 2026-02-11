La tensione tra Parigi e le Nazioni Unite sale alle stelle. La Francia ha dato un ultimatum a Francesca Albanese: deve lasciare il suo incarico all’ONU. La situazione si fa sempre più complicata e rischia di aprire una crisi diplomatica tra le due parti.

La tensione tra Parigi e le Nazioni Unite raggiunge il punto di rottura, innescando un caso diplomatico che scuote i palazzi del potere europeo. Al centro della bufera c’è Francesca Albanese, la relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi, la cui permanenza nell’incarico è ora seriamente minacciata da una richiesta di rimozione formale. La miccia è stata accesa dalle dichiarazioni rilasciate dall’esperta lo scorso 7 febbraio durante l’Al-Jazeera Forum di Doha, dove, secondo le ricostruzioni, avrebbe dipinto Israele come un’entità ostile ai valori universali. Nonostante Albanese abbia tentato di precisare su X che “il nemico comune dell’umanità è il sistema che ha permesso il genocidio in Palestina”, la puntualizzazione non è bastata a placare l’ira del governo francese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - L’ultimatum di Parigi: “Francesca Albanese deve lasciare l’Onu”

La Francia chiede ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese dall’Onu.

Francesca Albanese, coinvolta in polemiche per la sua partecipazione a summit con rappresentanti di Hamas, si trova al centro di un acceso dibattito internazionale.

