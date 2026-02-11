La notte di Coppa Italia si è conclusa con una sconfitta dura per Lukaku, che fatica a trovare il ritmo e a incidere in partita. La sua prestazione è stata giudicata sotto tono, e le critiche si fanno già sentire. Nel frattempo, Højlund, anche lui stanco, resta una possibile alternativa per la squadra. La serata ha lasciato molti spunti di riflessione per il tecnico e i tifosi.

La notte amara di Coppa Italia lascia strascichi e analisi severe. L’eliminazione contro il Como riaccende il dibattito sulle condizioni di Romelu Lukaku, finito nel mirino dopo una prova opaca culminata con l’errore dal dischetto nella serie decisiva. L’edizione odierna de Il Mattino mette a confronto il belga con Rasmus Højlund, sottolineando differenze di brillantezza e mobilità emerse anche nei momenti più delicati della partita. “L’attaccante danese, Hojlund, anche quando è stanco, sfinito, consumato, possiede una mobilità che Romelu Lukaku non ha e non avrà ancora per diverse settimane, è bastato vederlo tentare un doppio passo per capirlo, e la conferma è arrivata sul rigore, da un vero specialista. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Lukaku in difficoltà, che stangata: meglio Højlund stanco

