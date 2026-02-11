Lucchese - Nuovi guai per gli infortuni Colferai | lesione a una caviglia out settimane

La Lucchese torna a fare i conti con gli infortuni. Questa volta, il difensore Colferai si è infortunato a una caviglia e dovrà stare fuori per alcune settimane. La squadra affronta un momento difficile, mentre il giocatore si prepara alla riabilitazione. Il suo infortunio si aggiunge a una serie di problemi fisici che stanno complicando la stagione dei rossoneri.

Quindici anni fa erano compagni di squadra nella Lucchese che stravinse il campionato di Eccellenza, con 80 punti. Domenica, saranno, per così dire, avversari, giocando in due ruoli diversi. Uno, Matteo Melani, ex difensore pistoiese, oggi quarantanovenne, è l’attuale presidente della Sestese; l’altro, Francesco Fedato, fantasista veneto, oggi trentaquatrenne, è tornato, per la quarta volta, a Lucca, nella squadra che lo ha lanciato nel professionismo. Quindici anni fa Melani era tra i giocatori più esperti della Lucchese, guidata da Giacomo Lazzini, con i suoi 34 anni; mentre Fedato aveva appena 19 anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Jhon Lucumí di Bologna dovrà rimanere lontano dal campo per circa 3-4 settimane a causa di una lesione muscolare riscontrata nell’ultima partita di campionato.

Napoli ha comunicato che David Neres ha subito un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, senza riscontrare lesioni.

