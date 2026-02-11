Lovato illude Carissoni e Leone ribaltano tutto | beffa interna per gli azzurri

L’Empoli vince contro l’Italia con una rimonta sorprendente. La partita sembrava sotto controllo fino a quando Lovato aveva portato avanti gli azzurri, ma poi Carissoni e Leone hanno cambiato tutto. In poco tempo, gli avversari hanno ribaltato il risultato, lasciando gli uomini di Roberto Mancini senza parole. Una serata che si è trasformata in una beffa interna, con i tifosi che se ne vanno delusi e senza capire cosa sia successo.

EMPOLI – Una partita dai due volti, decisa da una singola “sliding door” che ha trasformato una serata di ordinaria amministrazione in un incubo tattico. Al “Castellani”, l’ Empoli getta al vento tre punti che sembravano già in cassaforte, facendosi rimontare per 1-2 dalla Juve Stabia in un secondo tempo da dimenticare. Se la prima frazione aveva mostrato una squadra cinica e padrona del campo, la ripresa ha messo a nudo una preoccupante fragilità mentale, emersa prepotentemente non appena gli azzurri hanno perso i propri riferimenti. L’avvio di gara era stato un monologo di efficacia toscana. Sfruttando la specialità della casa — i calci piazzati — l’Empoli aveva sbloccato la contesa già all’11’: l’incornata vincente di Lovato, su corner pennellato da Elia, sembrava il preludio a una vittoria agevole. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Lovato illude, Carissoni e Leone ribaltano tutto: beffa interna per gli azzurri Approfondimenti su Lovato Carissoni Leone LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: la nebbia potrebbe cancellare tutto. Paris e gli azzurri rischiano la beffa Segui in tempo reale la discesa di Val Gardena 2025, tra nebbia e incertezza. Copenaghen-Napoli 1-1: McTominay illude gli azzurri prima del pareggio di Larsson Nel match tra Copenaghen e Napoli, terminato 1-1, McTominay ha portato in vantaggio gli azzurri prima del pareggio di Larsson.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.