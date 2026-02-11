Louie Vito, il veterano dello snowboard, ha scelto di partecipare alle Olimpiadi in Italia, non negli Stati Uniti, per rispetto dei nonni. Arrivato a Livigno, il 34enne americano dice di voler vivere appieno l’esperienza italiana e di sentirsi parte di questa grande festa sportiva.

(Adnkronos) – Louie Philip Vito III (sì, proprio così) non è un imperatore, ma uno snowboarder planato su Livigno con la voglia di godersi al massimo l’atmosfera frizzante Milano Cortina 2026. Oggi ha quasi 38 anni, è un veterano dell’half-pipe e dopo aver gareggiato ai Giochi Olimpici con la bandiera degli Stati Uniti si appresta a vivere le sue seconde Olimpiadi da italiano. “È fantastico – racconta all’Adnkronos – perché ho sempre sognato di gareggiare con il tricolore”. Il legame con l’Italia si intuisce già dal nome. Luigi Filippo, come fu per i suoi avi. “Con queste Olimpiadi voglio onorare mia nonna, nata a Introdacqua, Abruzzo, e le mie origini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Louie Vito, il veterano dello snowboard: “A Milano Cortina con l’Italia e non con gli Usa per i miei nonni”

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 vedranno la presenza di numerosi snowboarder italiani, tra cui spicca il nome di Fischnaller.

L’Italia dello snowboard sogna in grande a Milano Cortina 2026.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

