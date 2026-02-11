Loro tutti nella m***a Garlasco l’ultimo annuncio fa tremare l’Italia | è choc di chi parlano Come va a finire

L’omicidio di Chiara Poggi torna a scuotere l’Italia. Dopo le ultime dichiarazioni e le ricostruzioni, il caso riprende a far parlare di sé, tra polemiche e dubbi ancora aperti. La frase shock di un testimone, “Loro tutti nella m***a”, ha acceso nuovamente le discussioni sulla vicenda. La gente si chiede come finirà questa storia, che da anni tiene in tensione l’intera comunità e il paese.

Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi torna a essere oggetto di attenzione mediatica e di confronto pubblico, tra ricostruzioni alternative e posizioni difensive che continuano ad alimentare il dibattito su una vicenda giudiziaria tra le più discusse degli ultimi anni. A rilanciare il tema è stata la trasmissione "Allo Stato delle Cose", condotta da Massimo Giletti su Rai 3, che ha dedicato un segmento di approfondimento al delitto di Garlasco. In studio è intervenuto Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio, chiamato a illustrare la propria lettura dei fatti. Garlasco, la ricostruzione di Massimo Lovati sul caso Chiara Poggi.

