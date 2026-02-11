Basta anche solo cinque minuti al giorno di esercizio per aumentare di un 10% le probabilità di vivere più a lungo. Uno studio pubblicato su Lancet spiega che non serve passare ore in palestra: i benefici arrivano già con un piccolo movimento quotidiano. A volte, basta poco per fare la differenza.

Quando si parla di attività fisica e longevità, l'idea diffusa è che serva correre maratone o passare ore in palestra. E questa convinzione, spesso, impedisce alle persone di iniziare: chi ha tempo per 90 minuti di corsa e altri 45 di pesi ogni giorno? Ma due studi appena pubblicati su The Lancet ribaltano questa prospettiva. I ricercatori hanno analizzato quasi 200 mila persone seguite per una media di otto anni, scoprendo che, in realtà, bastano cinque minuti al giorno di camminata per ridurre il rischio di mortalità del 10 per cento. Cinque minuti, non cinquanta. Nel primo studio, condotto da un team internazionale, sono stati esaminati i dati di oltre 135 mila individui provenienti da Regno Unito, Svezia, Norvegia e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Longevità: 5 minuti di esercizio al giorno allungano la vita del 10%

