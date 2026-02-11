L' omofo-spia dei compagni

Sigfrido Ranucci finisce nel caos dopo aver scritto in una chat le parole

Nella surreale storia di froci e spie a cui si sta arrampicando Sigfrido Ranucci, nella bufera per aver scritto in una chat le parole «giro gay» con riferimento al sottoscritto (che lo è), a Massimo Giletti, Alfonso Signorini e Mister B., c'è un nuovo capitolo. Mentre scoppia la polemica su quella definizione, a sinistra vietata dal woke, dal gender, dal politicamente corretto, dal manuale Zan e da tutte queste idiozie di cui i dem si riempiono la bocca e che poi si rivoltano loro contro, ci è capitato perfino di sentire Maria Rosaria Boccia, lady Pompei, invocare la privacy. Una che andava in giro a fare finta di essere incinta e accusata di stalkerare ministri della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Approfondimenti su Sigfrido Ranucci

