Comolli sfida Marotta e si prepara a cambiare i portieri. Entrambi i club stanno pensando di sostituire i numeri uno a fine stagione e puntano in casa Italia. Vicario, che gioca nel Tottenham, ha già annunciato di voler lasciare Londra, e il mercato si scalda con tanti movimenti possibili. La sfida tra le società si fa più aperta, mentre i tifosi aspettano di scoprire le scelte finali.

Chissà se ai tempi del Fontanafredda, in Serie D, ormai più di dieci anni fa, Guglielmo Vicario avrebbe immaginato di essere conteso un giorno da Inter e Juventus. Ora l'estremo difensore gioca al Tottenham, ma vuole far rientro in Serie A: sulle sue tracce si muovono i top club e il derby d'Italia è il duello di mercato più significativo. Anche se i club hanno esigenze diverse e in questo momento il fronte nerazzurro potrebbe offrire condizioni più favorevoli, se non altro per questioni legate al contratto di Sommer che è in scadenza. Il prossimo 30 giugno l'Inter non avrà più il suo numero uno: la ricerca del nuovo guardapali è già stata avviata, la linea italiana è quella che Marotta predilige ma serve una soluzione credibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'ombra di Vicario su Di Gregorio e Sommer. Così Comolli sfida Marotta

Approfondimenti su Vicario Di Gregorio

Le recenti indiscrezioni suggeriscono che la Juventus stia valutando il mercato per la prossima estate, con particolare attenzione alla posizione di portiere.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Vicario Di Gregorio

Argomenti discussi: L’OMBRA DI VICARIO SU SOMMER E DI GREGORIO COMOLLI SFIDA MAROTTA; Rieti, accoglienza dei migranti, indagati l'ex prefetto di Rieti Capo e il vice prefetto vicario Cortesi; Don Ravagnani: Non riuscivo a rispettare il celibato, ora sono più libero. Ecco tutti i motivi del mio addio al sacerdozio; Don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio. Il caso del prete influencer che divide la Chiesa.

L'ombra di Vicario su Di Gregorio e Sommer. Così Comolli sfida MarottaEntrambi i club potrebbero cambiare il portiere l'estate prossima e guardano in casa Italia: l'estremo difensore vuole lasciare il Tottenham ... msn.com

Calciomercato, Inter in pole per Vicario: ma la Juventus si inserisce nella corsa al portiere del TottenhamCalciomercato, Inter in pole per Vicario: ma la Juventus si inserisce nella corsa al portiere del Tottenham L’ombra di Guglielmo Vicario aleggia su San Siro e su Inter-Juventus. Il ... tuttojuve.com

Così la #Juve rischia di mancare la #Champions e sarà tutta colpa di #Comolli e della dirigenza! Una colpa GRAVE #juve #juventus #JuveLazio @francescoiucca x.com

Calciomercato.it. . Così la #Juve rischi di mancare la Champions e sarà tutta colpa di Comolli e della dirigenza! Una mancanza GRAVE #juve #juventus - facebook.com facebook