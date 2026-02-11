Domani sera il teatro Piccolo ospita “Il Dio dell’acqua”, uno spettacolo che ripercorre le vicende di un naufrago in mare. Daniela Giovanetti si esibisce in scena, accompagnata dalle musiche dal vivo di Amedeo Monda. Lo spettacolo, diretto da Alessandro Di Murro e prodotto dal Gruppo della Creta-Teatro Basilica, si avvicina alla narrazione di un viaggio tra speranza e difficoltà.

Un naufrago ripercorre la propria storia mentre galleggia sul mare: ‘ Il Dio dell’acqua ’ approda sulle scene del teatro Piccolo domani, alle ore 21, con Daniela Giovanetti in scena (foto), accompagnata dalle musiche dal vivo di Amedeo Monda, per lo spettacolo di Gianni Guardigli diretto da Alessandro Di Murro e prodotto dal Gruppo della Creta-Teatro Basilica. L’acqua, divinità del tutto, diventa misura della fragilità umana: il corpo cambia forma, si fa vapore, attraversa il cielo e poi sprofonda negli abissi. Cielo e mare si toccano, entrano in contatto, fino a un approdo che non chiude il viaggio ma ne riaccende il desiderio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Odissea dei giorni nostri: domani c’è ’Il Dio dell’acqua’

Giovedì sera al teatro Piccolo va in scena

Il Teatro delle Donne inaugura la stagione 2026 con “Il Dio dell’acqua”, uno spettacolo che ripercorre le tappe di un naufrago attraverso una narrazione moderna dell’Odissea.

