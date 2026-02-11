Lo United il tifoso e il taglio di capelli dopo 5 vittorie consecutive Ma il Manchester pareggia e Frank Illett disdice il parrucchiere
Questa mattina, il tifoso dello United ha deciso di cambiare look dopo cinque vittorie di fila. Ma proprio mentre si stava preparando, il Manchester pareggia e Frank Illett ha deciso di disdire il parrucchiere. La sua attesa sembrava finita, invece si è trovata di nuovo senza appuntamento.
Roma, 11 febbraio 2026 – Mancava poco. L’appuntamento con il barbiere, dopo quasi 500 giorni senza tagliare i capelli, sembrava a portata di mano, o di forbice sarebbe meglio dire. E invece no. Il Manchester United dopo 4 vittorie consecutive (peraltro con 4 squadre forti, fra cui Arsenal e City – sentitissimo derby di Manchester per giunta –, prima e seconda in classifica) ieri sera ha pareggiato con il West Ham, terzultima nella Premier League, la Serie A inglese. Così Frank Illett sarà costretto ad attendere almeno un altro mese prima di potersi tosare. ma andiamo con ordine. Tomba, Goggia e l'apparente dissing su medaglia di bronzo e ultimo tedoforo Frank Illet è un tifosissimo dello United. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Manchester United, solo un pareggio contro il West Ham: niente taglio di capelli per il tifoso Frank Ilett
Questa sera il Manchester United non va oltre un pareggio contro il West Ham.
La reazione immediata dello United Strand dopo che un tifoso del Manchester United ha negato il taglio dei capelli in occasione del sorteggio del West Ham
Alla fine del match tra Manchester United e West Ham, uno dei tifosi dello United si è fatto notare per aver chiesto di potersi tagliare i capelli, ma la richiesta è stata immediatamente respinta dallo staff del pub United Strand.
La storia del ragazzo che non si taglia i capelli da 1 anno, in attesa che il Man United vinca
Carrick può mandare il celebre tifoso United dal barbiere: Lo so, me l'hanno detto i miei figliC’è una storia curiosa che accompagna il momento positivo del Manchester United, ma il campo resta l’unica vera bussola. Alla vigilia. tuttomercatoweb.com
Rooney attacca il tifoso che non taglia i capelli: Se il Manchester avesse vinto...L'ex stella dello United non risparmia Frank Ilett, il ragazzo capellone sulla bocca di tutti per la sua scommessa ... corrieredellosport.it
Il Manchester United era vicino alle cinque vittorie di fila in Premier League, che avrebbero permesso a Frank Ilett, tifoso dei red devils che non si taglia i capelli da 493 giorni, di tagliarseli. Il gol di Sesko non basta: x.com
