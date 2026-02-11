Lo United il tifoso e il taglio di capelli dopo 5 vittorie consecutive Ma il Manchester pareggia e Frank Illett disdice il parrucchiere

Da sport.quotidiano.net 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, il tifoso dello United ha deciso di cambiare look dopo cinque vittorie di fila. Ma proprio mentre si stava preparando, il Manchester pareggia e Frank Illett ha deciso di disdire il parrucchiere. La sua attesa sembrava finita, invece si è trovata di nuovo senza appuntamento.

Roma, 11 febbraio 2026 – Mancava poco. L’appuntamento con il barbiere, dopo quasi 500 giorni senza tagliare i capelli, sembrava a portata di mano, o di forbice sarebbe meglio dire. E invece no. Il Manchester United dopo 4 vittorie consecutive (peraltro con 4 squadre forti, fra cui Arsenal e City – sentitissimo derby di Manchester per giunta –, prima e seconda in classifica) ieri sera ha pareggiato con il West Ham, terzultima nella Premier League, la Serie A inglese. Così Frank Illett sarà costretto ad attendere almeno un altro mese prima di potersi tosare. ma andiamo con ordine. Tomba, Goggia e l'apparente dissing su medaglia di bronzo e ultimo tedoforo Frank Illet è un tifosissimo dello United. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

lo united il tifoso e il taglio di capelli dopo 5 vittorie consecutive ma il manchester pareggia e frank illett disdice il parrucchiere

© Sport.quotidiano.net - Lo United, il tifoso e il taglio di capelli dopo 5 vittorie consecutive. Ma il Manchester pareggia e Frank Illett disdice il parrucchiere

Approfondimenti su Manchester United

Manchester United, solo un pareggio contro il West Ham: niente taglio di capelli per il tifoso Frank Ilett

Questa sera il Manchester United non va oltre un pareggio contro il West Ham.

La reazione immediata dello United Strand dopo che un tifoso del Manchester United ha negato il taglio dei capelli in occasione del sorteggio del West Ham

Alla fine del match tra Manchester United e West Ham, uno dei tifosi dello United si è fatto notare per aver chiesto di potersi tagliare i capelli, ma la richiesta è stata immediatamente respinta dallo staff del pub United Strand.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

La storia del ragazzo che non si taglia i capelli da 1 anno, in attesa che il Man United vinca

Video La storia del ragazzo che non si taglia i capelli da 1 anno, in attesa che il Man United vinca ?

Ultime notizie su Manchester United

Argomenti discussi: Non mi taglio i capelli da 493 giorni per il Manchester United, stasera per il tifoso cambia tutto? La scommessa; Il tifoso del Manchester United ora può sperare di tagliarsi i capelli: è a tre giorni dall'obiettivo; Non mi taglio i capelli se lo United non vince 5 partite consecutive. Dopo 493 giorni, ecco la trasformazione del super tifoso Frank Ilett; Manchester United a un passo dalle cinque vittorie di fila: il tifoso che non si taglia i capelli da 500 giorni incrocia le dita.

Carrick può mandare il celebre tifoso United dal barbiere: Lo so, me l'hanno detto i miei figliC’è una storia curiosa che accompagna il momento positivo del Manchester United, ma il campo resta l’unica vera bussola. Alla vigilia. tuttomercatoweb.com

Rooney attacca il tifoso che non taglia i capelli: Se il Manchester avesse vinto...L'ex stella dello United non risparmia Frank Ilett, il ragazzo capellone sulla bocca di tutti per la sua scommessa ... corrieredellosport.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.