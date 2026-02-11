lo united il tifoso e il taglio di capelli dopo 5 vittorie consecutive ma il manchester pareggia e frank illett disdice il parrucchiere

Questa mattina, il tifoso dello United ha deciso di cambiare look dopo cinque vittorie di fila. Ma proprio mentre si stava preparando, il Manchester pareggia e Frank Illett ha deciso di disdire il parrucchiere. La sua attesa sembrava finita, invece si è trovata di nuovo senza appuntamento.

Roma, 11 febbraio 2026 – Mancava poco. L’appuntamento con il barbiere, dopo quasi 500 giorni senza tagliare i capelli, sembrava a portata di mano, o di forbice sarebbe meglio dire. E invece no. Il Manchester United dopo 4 vittorie consecutive (peraltro con 4 squadre forti, fra cui Arsenal e City – sentitissimo derby di Manchester per giunta –, prima e seconda in classifica) ieri sera ha pareggiato con il West Ham, terzultima nella Premier League, la Serie A inglese. Così Frank Illett sarà costretto ad attendere almeno un altro mese prima di potersi tosare. ma andiamo con ordine. Tomba, Goggia e l'apparente dissing su medaglia di bronzo e ultimo tedoforo Frank Illet è un tifosissimo dello United. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Questa sera il Manchester United non va oltre un pareggio contro il West Ham.

La storia del ragazzo che non si taglia i capelli da 1 anno, in attesa che il Man United vinca

