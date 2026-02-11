Lo ‘studente’ Cesc butta fuori ai rigori il ‘maestro’ Conte e porta il Como in semifinale 40 anni dopo

Questa sera a sorpresa, Cesc Fàbregas ha respinto il rigore decisivo e ha eliminato Antonio Conte dalla Coppa. Il Como avanza in semifinale, a 40 anni di distanza dall’ultima volta. La partita è stata intensa e il giovane spagnolo ha mantenuto la freddezza nei momenti caldi, regalando al suo team una vittoria storica.

2026-02-11 00:19:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: "Antonio Conte è probabilmente il miglior allenatore degli ultimi anni. Mi ha allenato per due anni e, anche se mi ha fatto soffrire un po' in allenamento, mi ha insegnato cose che non avevo mai visto né sentito nella mia carriera", ha riconosciuto. Cesc Fabregas quando si fa riferimento a colui che era il suo allenatore nel Chelsea. È curioso. Lo "studente" sembra aver preso l'insegnamento dall'insegnante. Lo ha battuto 2-1 la scorsa stagione Serie A e lo ha semplicemente cacciato 'Coppa'.

