Lo spacciatore morto a Rogoredo? Cambia tutto | la scoperta sullo sparo

La morte di Abderrahim Mansouri durante un’operazione antidroga a Rogoredo cambia le carte in tavola. Gli investigatori hanno scoperto che l’arma usata durante lo scontro era irriconoscibile, un dettaglio che potrebbe influenzare l’intera ricostruzione dei fatti. La vicenda si infittisce mentre si cerca di capire cosa sia realmente successo quella sera.

C’è un tassello che mostra chiaramente quanto l’arma impugnata da Abderrahim Mansouri, morto a Rogoredo raggiunto da un colpo di pistola durante un’operazione antidroga, fosse irriconoscibile. La pistola, sprovvista di tappino rosso e con tanto di logo Beretta è una soft air calibro 6 mm: un giocattolo, ma che all’apparenza risulta indistinguibile da un’arma vera. Ieri mattina c’è stata la perizia sull’arma utilizzata dallo spacciatore, su cui non sono state trovate impronte. Eppure, «il mio assistito ha già affermato di aver spostato l’arma dopo il fatto», spiega il legale Porciani. L’agente aveva ammesso di averla spostata «perché la persona rantolava». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

La polizia indaga su un nuovo caso di omicidio a Rogoredo.

La vittima, un uomo di Rogoredo, è stata uccisa il 26 gennaio scorso durante un controllo antidroga della polizia.

Sparatoria a Milano, polizia colpisce uomo a Rogoredo: cosa è successo

