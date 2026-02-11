Lo slittino è d' oro a Milano Cortina 2026 | chi sono Andrea Voetter e Marion Oberhofer ?Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner

A Milano Cortina 2026, le due atlete italiane Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno fatto la storia. Hanno vinto la prima medaglia d’oro dell’evento, nel doppio femminile di slittino, una disciplina che faceva il suo debutto olimpico. Le due sono appassionate della velocità e hanno dimostrato di essere le più brave, conquistando il podio davanti a tutti. La vittoria ha emozionato il pubblico e segnato un momento importante per lo sport italiano.

Le ragazze d'oro dello slittino 30 anni, di Bressanone, Andrea. 25 anni, di San Candido, Marion. II debutto del doppio femminile dello slittino nel programma olimpico regala un oro all’Italia. A scrivere questo pezzetto di storia sono Andrea Voetter e Marion Oberhofer, altoatesine, innamorate delle loro montagne e di questa specialità che ha il sapore della Formula Uno. Le abbraccia l’intera squadra all’arrivo della seconda di due manche perfette sulla pista Eugenio Monti con il presidente Mattarella a Cortina. Mancava da vent’anni l’oro nello slittino per l’Italia, l’ultimo lo ha vinto un gigante da sei medaglie in sei edizioni dei giochi, il direttore tecnico della nazionale, Armin Zoeggeler. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Lo slittino è d'oro a Milano Cortina 2026: chi sono Andrea Voetter e Marion Oberhofer, ?Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Milano Cortina, lo slittino d’oro: doppio trionfo per Votter – Oberhofer e Rieder – Kainzwaldner Andrea Votter e Marion Oberhofer vincono l’oro nello slittino a Milano-Cortina, portando a casa il terzo oro per l’Italia. Olimpiadi: nello slittino Andrea Voetter e Marion Oberhofer sono una coppia d'oro L’Italia conquista la terza medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Olimpiadi Milano Cortina 2026: il rovescio della medaglia tra cantieri, indagini e presunti ... Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Dai vichinghi ai Giochi: storia e regole dello slittino, lo sport invernale più veloce dove il segreto è…; Le regole dello slittino: la gara più veloce dei Giochi Olimpici; Slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, le regole e come funziona; Lo Slittino alle Olimpiadi Invernali: a tutta velocità in posizione supina tra la potenza della spinta e curve paraboliche da togliere il fiato. SAETTE D’ORO! Voetter/Oberhofer sbancano a Cortina e sono campionesse olimpiche nel doppio di slittino!Primo doppio femminile nella storia delle Olimpiadi invernali per lo slittino e arriva subito la prima medaglia d'oro per l'Italia. La Eugenio Monti di ... oasport.it Slittino d’oro: Vötter-Oberhofer nella storia olimpicaLo slittino su pista artificiale si conferma una straordinaria fabbrica di medaglie per lo sport altoatesino. Questa volta tocca al doppio femminile composto da Marion Oberhofer e Andrea Vötter riscri ... ladigetto.it Andrea Voetter e Marion Oberhofer ci regalano il terzo Oro a Milano-Cortina! Conquistano la gara di slittino doppio, disciplina che richiede enorme tecnica e coraggio. - facebook.com facebook Milano-Cortina, il medagliere alle ore 19 #Olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.