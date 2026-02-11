Lo sconosciuto di Rovigo non è Sidney Lute | la conferma del DNA a Chi L'Ha Visto?

La polizia ha confermato che l’uomo trovato a Rovigo non è Sidney Lute. Dopo aver analizzato il DNA, gli inquirenti hanno chiuso il caso: il senzatetto di Rovigo non ha nulla a che fare con il cittadino americano scomparso nel 2016.

Il test del Dna ha escluso ogni legame tra Sidney Lute, scomparso nel 2016, e il giovane senzatetto trovato a Rovigo. I profili genetici non sono compatibili. La madre Natasja a Chi L'Ha Visto: "Sono molto dispiaciuta. Ci avevo sperato".🔗 Leggi su Fanpage.it

