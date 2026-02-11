Lo sconosciuto di Rovigo non è Sidney Lute | la conferma del DNA a Chi L'Ha Visto?
La polizia ha confermato che l’uomo trovato a Rovigo non è Sidney Lute. Dopo aver analizzato il DNA, gli inquirenti hanno chiuso il caso: il senzatetto di Rovigo non ha nulla a che fare con il cittadino americano scomparso nel 2016.
Il test del Dna ha escluso ogni legame tra Sidney Lute, scomparso nel 2016, e il giovane senzatetto trovato a Rovigo. I profili genetici non sono compatibili. La madre Natasja a Chi L'Ha Visto: "Sono molto dispiaciuta. Ci avevo sperato".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Rovigo Lo Sconosciuto
A Chi l’ha Visto il risultato del DNA dello sconosciuto di Rovigo
Federica Sciarelli torna questa sera con un nuovo episodio di Chi l’ha Visto?.
Chi l’ha visto, anticipazioni stasera 11 febbraio 2026, dagli ospiti ai temi: focus sul latitante Salvatore Del Campo, Greta Spreafico e lo sconosciuto di Rovigo
Ultime notizie su Rovigo Lo Sconosciuto
Argomenti discussi: Voglio sapere se il senzatetto di Rovigo è mio figlio: parla la mamma di Sidney Lute, scomparso nel 2016; Chi l'ha visto stasera: Greta Spreafico e caso Rovigo; Uno sconosciuto filma le ragazzine; ?Scambia la moglie per un ladro e la accoltella: la donna si era alzata dal letto per andare in bagno e l'uomo impaurito l'ha colpita.
A Chi l’ha Visto il risultato del DNA dello sconosciuto di RovigoChi l'ha Visto?: Federica Sciarelli torna con il confronto del DNA tra lo sconosciuto di Rovigo e Sidney. Focus sul caso di Greta Spreafico ... davidemaggio.it
‘Chi l’ha visto?’ 28 gennaio: chi è lo sconosciuto di Rovigo?Mercoledì 28 gennaio 2026 Chi l’ha visto? è tornato in prima serata su Rai3 con Federica Sciarelli, proponendo una puntata intensa dedicata a casi di ... ilsipontino.net
Questa sera a “Chi l’ha visto” Grande attesa per il caso dello sconosciuto di Rovigo, che somiglia in modo sorprendente a Sidney Lute, il ragazzo scomparso nove anni fa. La madre dall'Olanda ha chiesto aiuto per il confronto dei DNA, che sarà reso noto dall - facebook.com facebook
Test del Dna per il senzatetto «muto» e scalzo di Rovigo che somiglia a Sidney Lute, scomparso nel 2016 x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.