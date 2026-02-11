LIVE Speed skating 1000 metri uomini Olimpiadi in DIRETTA | Di Stefano sorprende e per il momento davanti!

Di Stefano sorprende tutti nella gara di velocità sui 1000 metri a Pyeongchang. Il giovane italiano si mette davanti, lasciando dietro avversari più quotati come Dombek e Kania. Il tedesco chiude con un tempo di 1’09”19, il polacco con 1’09”58. La sua prova si conclude con un risultato inaspettato, anche se il tedesco ha rischiato di cadere durante l’ultimo giro. La gara continua a sorprendere gli appassionati di sport olimpici.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.56 Finiscono dietro anche il tedesco Dombek e il polacco Kania a Di Stefano, col teutonico autore del crono di 1’09?19 e il polacco di 1’09?58, rischiando anche la caduta. 18.50 E’ il momento del tedesco Dombek e del polacco Kania, ultima heat prima della pausa del rifacimento del ghiaccio. 18:48 Finiscono dietro a Di Stefano il coreano Kyung (3° in 1’08?53) e l’ungherese Min (4° in 1’08?59). 18.46 E’ il momento dell’ungherese Kim e del giapponese Yamada. 18:45 Grandissimo rush finale di Daniele Di Stefano che si è inventato un grande ultimo giro e in 1’08?17, precedendo di 0?04 Dubrueil che sembrava aver vinto. 🔗 Leggi su Oasport.it

