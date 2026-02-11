LIVE Slittino Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Voetter Oberhofer da sogno in corso la prima manche maschile

Questa sera si tiene la prima manche maschile di slittino ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Voetter e Oberhofer hanno aperto con una gara da sogno, facendo segnare ottimi tempi. Intanto, i primi a scendere sono stati Bots e Plume, seguiti da Gatt e Schoepf, che hanno mostrato una buona partenza prima di sbagliare e ribaltarsi sul lato sinistro della pista. La gara resta aperta, con gli atleti che spingono al massimo per salire sul podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.01 Partiti BotsPlume. 18.00 Quinto tempo per GattSchoepf che hanno condotto un'ottima prima parte di discesa ma poi hanno sbagliato pesantemente sbattendo contro il lato sinistro e salvandosi su un solo pattino. 17.58 Partiti GattSchoepf. 17.57 Errore pesante nella prima curva dei labirinti per i lettoni che chiudono con un ritardo di 264 millesimi e sono anche alle spalle degli italiani. 17.57 È il momento di Sevics-MikelsevicsKrasts. 17.56 Seconda posizione per WendlArlt con 98 millesimi di ritardo da SteuKindl. Classifica già molto corta. 17.55 Partiti WendlArlt, che in prova hanno dimostrato di non aver un grande feeling con l'Eugenio Monti.

