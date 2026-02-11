LIVE Slittino Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via della prima manche femminile

Questa sera si accendono le luci sul ghiaccio di Milano-Cortina, dove tra pochi minuti si svolgerà la prima manche femminile di slittino. Le atlete sono pronte a darsi battaglia per il primo podio olimpico della disciplina alle Olimpiadi invernali del 2026. Le principali candidate all’oro sono le austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp, che hanno già mostrato di essere in forma durante le prove. La tensione si taglia con il coltello, mentre gli spettatori aspettano di vedere chi prenderà il comando in questa prima

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.52 Le principali favorite per l'oro sono le austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp. Nella lotta per le medaglie ci saranno anche le lettoni (Marta RobeznieceKitija Bogdanova), americane (Chevonne ForganSophia Kirkby) e le tedesche (Dajana EitbergerMagdalena Matschina). 16.49 La coppia femminile italiana è composta da Andrea Voetter e Marion Oberhofer. Il doppio italiano ha dimostrato di poter essere molto veloce su questa pista ed arriva alla prima manche con grande fiducia, dettata dal successo nella quinta e nella sesta manche di prove. 16.46 Entrambe le gare si disputeranno su due prove con almeno una coppia italiana iscritta in ogni categoria.

