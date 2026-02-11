LIVE Slittino Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA | GIORNATA STORICA!!! Italia in cima all’Olimpo

L’Italia si è presa il primo posto nel doppio maschile di slittino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno concluso la gara in 1:45, portando a casa la medaglia d’oro e scrivendo una pagina storica per lo sport italiano. La vittoria è arrivata in una giornata che resterà impressa nella memoria degli appassionati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.24 Questa la classifica del doppio maschile: 1. Emanuel Rieder Simon Kainzwaldner (Italia) 1:45.086 2. Thomas Steu Wolfgang Kindl (Austria) 1:45.154 (+0.068) 3. Tobias Wendl Tobias Arlt (Germania) 1:45.176 (+0.090) 4. Toni Eggert Florian Mueller (Germania) 1:45.269 (+0.183) 5. Martins Bots Roberts Plume (Lettonia) 1:45.284 (+0.198) 6. Marcus Mueller Ansel Haugsjaa (USA) 1:45.293 (+0.207) 7. Ivan Nagler Fabian Malleier (Italia) 1:45.304 (+0.218) 8. Zachary DiGregorio Sean Hollander (USA) 1:45.467 (+0.381) 9. Eduards Sevics-Mikelsevics Lukass Krasts (Lettonia) 1:45.

