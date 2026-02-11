LIVE Slittino Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA | GIORNATA STORICA!!! Italia in cima all’Olimpo

Da oasport.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia si è presa il primo posto nel doppio maschile di slittino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno concluso la gara in 1:45, portando a casa la medaglia d’oro e scrivendo una pagina storica per lo sport italiano. La vittoria è arrivata in una giornata che resterà impressa nella memoria degli appassionati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.24 Questa la classifica del doppio maschile: 1. Emanuel Rieder Simon Kainzwaldner (Italia) 1:45.086 2. Thomas Steu Wolfgang Kindl (Austria) 1:45.154 (+0.068) 3. Tobias Wendl Tobias Arlt (Germania) 1:45.176 (+0.090) 4. Toni Eggert Florian Mueller (Germania) 1:45.269 (+0.183) 5. Martins Bots Roberts Plume (Lettonia) 1:45.284 (+0.198) 6. Marcus Mueller Ansel Haugsjaa (USA) 1:45.293 (+0.207) 7. Ivan Nagler Fabian Malleier (Italia) 1:45.304 (+0.218) 8. Zachary DiGregorio Sean Hollander (USA) 1:45.467 (+0.381) 9. Eduards Sevics-Mikelsevics Lukass Krasts (Lettonia) 1:45. 🔗 Leggi su Oasport.it

live slittino doppio olimpiadi 2026 in diretta giornata storica italia in cima all8217olimpo

© Oasport.it - LIVE Slittino, Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: GIORNATA STORICA!!! Italia in cima all’Olimpo

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

LIVE Slittino, Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Voetter/Oberhofer in cima all’Olimpo!!

Questa sera Voetter e Oberhofer salgono di nuovo sul podio nel doppio dello slittino alle Olimpiadi 2026.

LIVE Slittino, Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: l’Italia sogna dopo le prime manche

Dopo le prime manche del doppio slittino alle Olimpiadi di Milano-Cortina, l’Italia si presenta con buone chance.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: che giornata per le azzurre! Voetter e Oberhofer prime in entrambe le manche; LIVE | Olimpiadi Milano Cortina 2026, doppio oro nello slittino femminile e maschile. Italia a quota 13 medaglie. Gli aggiornamenti; Pattinaggio di figura, evento a squadre: Italia terza, può sognare il bronzo; Italia bronzo nel Team Event di pattinaggio!.

live slittino doppio olimpiadiOlimpiadi in diretta LIVE, l’Italia vince l’oro nello slittino sia maschile che femminile. Stasera il curlingGiorno 6 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 11 febbraio con gli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it

LIVE Slittino, Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: splendido oro di Voetter/Oberhofer!! Gli azzurri a caccia del podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.09 Tocca a Toni Eggert e Florian Mueller (-0.004), quarti nella prima manche. 20.08 Miglior tempo di manche ... oasport.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.