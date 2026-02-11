LIVE Skeleton Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | prosegue il percorso di Bagnis e Gaspari

Oggi la cronaca delle prove di skeleton singolo maschile alle Olimpiadi continua a tenere tutti con il fiato sospeso. Bagnis e Gaspari sono in pista, mentre gli atleti cercano di migliorare i loro tempi. La gara si svolge sotto un cielo nuvoloso e l’attenzione è tutta puntata sui risultati di questa prima giornata di qualificazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle prove dello skeleton singolo maschile. Saranno queste le ultime discese di “allenamento” per trovare il giusto feeling con la pista prima della gara ufficiale che si disputerà fra giovedì 12 e venerdì 13. Il grandissimo favorito per l’oro è ovviamente Matt Weston, dominatore della Coppa del Mondo con cinque vittoria in sette gare disputate. L’atleta britannico ha fatto registrare il miglior crono in ben 3 delle 4 prova effettuate fin qui. Fra i rivali più insidiosi di Weston c’è il cinese Yin Zheng, secondo in Cdm ma poco performante in queste prime discese sulla Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Corriere della Sera. . A Cortina lunedì sono iniziate le prove cronometrate dello skeleton per le Olimpadi, e l'ucraino Vladyslav Heraskevych si è presentato con un casco decorato con le immagini dei connazionali rimasti uccisi nei quattro anni trascorsi dall'iniz - facebook.com facebook

Il portabandiera ucraino Heraskevyc con sul casco le foto degli atleti uccisi dalla Russia, durante le prove di skeleton. #MilanoCortinaOlympic2026 x.com