LIVE Skeleton Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | non partono gli azzurri!

Questa mattina, agli Stati Uniti, i atleti italiani del team skeleton sono rimasti a bocca asciutta. Durante le prove singole maschili, gli azzurri non sono scesi in pista. La motivazione sembra essere legata a problemi tecnici o di preparazione, perché alla fine anche Johan Vestergaard, il danese, ha deciso di non partire. La situazione si sapeva già in anticipo, ma la delusione c’è tutta: nessuna prova per gli italiani, che speravano di fare meglio in questa giornata di gare olimpiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.46 Ancora un DNS. Il danese Vestergaard Johan decide di non partire anche in questa prova. 13.45 Buona la prestazione di Lin. Il cinese parte molto bene, salvo poi perdere tutto il vantaggio nel finale. Per lui comunque ottimo crono di 57.07 che gli vale il secondo posto. 13.43 Tempo alto per Florian. L’americano chiude con il tempo di 57.48 che gli vale la sesta ed ultima posizione provvisoria. 13.42 Sfilza di non partenti! Bagnis decide anche stavolta di non scendere! Lo seguono anche i due tedeschi Grotheer e Kiesinger, l’ucraino vincitore della scorsa manche Heraskevych e l’altro azzurro Gaspari! 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: non partono gli azzurri! Approfondimenti su Skeleton Olimpiadi LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: non partono Bagnis e Weston! Questa mattina alle Olimpiadi, i due protagonisti del skeleton, Bagnis e Weston, non sono riusciti a partire nelle prove singole maschili. LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: inizia la terza manche, gli azzurri vogliono migliorare i tempi delle prime due prove Questa mattina le prove di slittino maschile alle Olimpiadi sono riprese con la terza manche. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Skeleton Olimpiadi Argomenti discussi: LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Bagnis ad un passo da Weston in seconda batteria, bene Gaspari; LIVE Skeleton, Prova singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Margaglio e Fumagalli assaggiano la pista; LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: prosegue il percorso di Bagnis e Gaspari; LIVE Skeleton, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: nuovi test per Margaglio e Fumagalli. LIVE Skeleton, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Pfeifer in testa ad entrambe le manche. Le azzurre non convinconoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 Per oggi è tutto amici di OA Sport, la Diretta Live delle ultime prove dello skeleton femminile termina ... oasport.it LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: prosegue il percorso di Bagnis e GaspariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle prove dello skeleton ... oasport.it LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: prosegue il percorso di Bagnis e Gaspari - x.com A Cortina lunedì sono iniziate le prove cronometrate dello skeleton per le Olimpadi, e l'ucraino Vladyslav Heraskevych si è presentato con un casco decorato con le immagini dei connazionali rimasti uccisi nei quattro anni trascorsi dall'inizio dell'invasione russ - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.