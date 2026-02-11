LIVE Skeleton Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | i big disertano i test!

Questa mattina gli atleti di skeleton maschile sono scesi in pista per le ultime prove prima delle Olimpiadi, ma molti big non si sono presentati. La sessione di test si è svolta senza alcune delle star più attese, lasciando il settore con molte incognite. La diretta si conclude qui, e gli appassionati dovranno aspettare ancora per scoprire chi sarà pronto a dare battaglia ai giochi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.09 Per oggi è tutto amici di OA Sport, la Diretta Live delle ultime manche di skeleton maschile si chiudono qui. Il prossimo appuntamento con questa disciplina è domani alle 9.30, con la prima manche della gara ufficiale! Buon proseguimento di giornata olimpica! 14.07 Questa sesta manche è stata “vinta” dal coreano Jung (56.90) davanti ai cinesi Lin (57.07) e Chen (57.13). Questo test però da poche indicazioni in vista della gara ufficiale a causa delle numerosissimi assenze. 14.05 Fra gli atleti che non hanno preso il via anche il favorito Matt Weston. 🔗 Leggi su Oasport.it

