LIVE Skeleton Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | tempo mostruoso di Pfeifer! Ora l’ultimo test

Questa mattina si sono svolte le prove singole femminili di skeleton alle Olimpiadi. Il tempo di Pfeifer ha fatto parlare di sé: ha corso sotto un temporale impressionante, sfidando pioggia e vento forte. Ora i giudici attendono l’ultimo test prima di definire la classifica definitiva. Fernstaedt, invece, non è riuscita a migliorare il suo record e si posiziona ancora indietro. La gara continua a sorprendere per le condizioni estreme e le performance delle atlete.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.09 Fernstaedt non riesce a migliorare il suo miglior tempo. Ancora una volta abbondantemente sopra i 58 secondi la ceca, che si piazza momentaneamente quarta. In partenza l'austriaca Flock. 11.07 Stoecker di nuovo dietro a Pfeifer! Parte molto meglio la britannica, che però perde via via tutto il vantaggio accumulato ad inizio discesa. Per lei crono di 57.70 e 7 centesimi di ritardo dalla tedesca. 11.05 Ancora una gara in crescendo di Pfeifer, la tedesca non ha nella partenza la sua arma migliore, ma riesce a sviluppare altissime velocità nella seconda parte del percorso.

