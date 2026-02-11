LIVE Skeleton Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | Pfeifer in testa ad entrambe le manche Le azzurre non convincono

Pfeifer domina le prove di skeleton femminile in vista delle Olimpiadi. Durante le ultime sessioni di allenamento, la tedesca si è imposta sia nella prima che nella seconda manche, lasciando le italiane lontane dalla vetta. Le azzurre non sono riuscite a mettere insieme buone prestazioni e si preparano ancora a migliorare prima della gara ufficiale di venerdì alle 16.

11.58 Le italiane continuano a piazzarsi intorno a metà classifica. Soprattutto Margaglio ha fatto intravedere di poter puntare a qualcosa in più, ma non sarà facile agguantare le posizione di vertice. 11.56 Non male la squadre inglese che chiude questa prova con il secondo tempo di Stoecker e il tezo di Tarbit. Sottotono oggi l'austriaca Flock, ma l'importante sarà andare forte nelle discese di gara.

Le atlete italiane del Skeleton sono lontane dal podio.

A Pechino, le atlete italiane hanno faticato nelle prove di oggi.

