LIVE Sci alpino SuperG maschile Olimpiadi in DIRETTA | Innerhofer non incide Tra poco i favoriti

Questa mattina, gli atleti stanno scendendo in pista per la prova di SuperG maschile alle Olimpiadi. Innerhofer non riesce a fare la differenza e si ferma presto. Tra pochi minuti, toccherà ai favoriti cercare di conquistare il miglior tempo. La gara è ancora molto aperta, e gli spettatori seguono con attenzione ogni movimento.

11.41 L'elvetico al primo parziale è già dietro di 0.23, al secondo 0.47. Colpa della neve rovinata? 11.40 Non una buona gara per Zabystran. Quinto a 1.42. Attenzione, la pista si sta già rovinando.Adesso arrivano i favoriti: c'è lo svizzero Alexis Monney. Ce lo aspettiamo in testa all'arrivo: con quanto vantaggio? 11.39 Il ceco paga 0.04 al primo rilevamento e 0.62 al secondo. 11.38 Adesso il ceco Jan Zabystran. 11.38 Innerhofer non si è trovato a suo agio con una neve primaverile. Terzo a 1.05. Occasione non sfruttata. 11.36 Al primo intermedio l'azzurro + già dietro di 0.

