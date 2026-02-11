LIVE Pattinaggio di figura Danza libera Olimpiadi in DIRETTA | tra poco Guignard Fabbri a caccia del podio

Ora sul ghiaccio a Pechino, la coppia statunitense Zingas-Kolesnik affronta il libero. I due sono sesti dopo il programma corto e puntano a risalire la classifica. La gara continua a tenere con il fiato sospeso gli spettatori italiani e di tutto il mondo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.57: Ora sul ghiaccio la coppia statunitense composta da Emiles Zingas, 23 anni di Grosse Pointe Farms e Vadym Kolesnik, 25 anni, nato a Karkhiv (Ucraina) e residente a Novi in Usa, sesti dopo il programma corto. Sono allenati a Novi da Igor Shpilband, Natalia Deller, Adrienne Lenda. Hannp vinto i recenti Four Continents dopo essere stati quinti lo scorso anno e sesti l’anno prima. La musica: Romeo and Juliet, Op. 64: XIII. Dance of the Knights di Mark Ermler & Orchestra of the Royal Opera House, Covent Garden, Romeo and Juliet, Op. 64: 52. Juliet’s Death di Boston Symphony Orchestra & Seiji Ozawa, Romeo and Juliet, Op. 🔗 Leggi su Oasport.it

Stasera i pattinatori italiani Guignard e Fabbri cercano di recuperare posizioni nella danza libera di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Stasera i campioni di pattinaggio artistico salgono sul ghiaccio per la danza libera ai Giochi di Milano Cortina 2026.

