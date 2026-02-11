LIVE Pattinaggio di figura Danza libera Olimpiadi in DIRETTA | profumo di legno per Guignard Fabbri…

In gara ai Giochi Olimpici, Guignard e Fabbri portano a casa una buona prestazione nella danza libera di pattinaggio di figura. La coppia italiana conclude il programma con un profumo di legno che si fa sentire tra gli spalti. La competizione si fa più intensa, mentre gli statunitensi dominano con un libero da oltre 77 punti, superando di tre i canadesi e spostando la pressione sui francesi. La gara continua a tenere tutti col fiato sospeso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.42: Atmosfere ispaniche per la coppia statunitense che mantiene fede alle premesse della vigilia, porta a casa un programma sostanzioso con un libero da oltre 77 punti (3 in più rispetto ai canadesi per capirci) e mettono pressione sui francesi 22.39: Tocca ora alle due coppie che si giocano l’oro. Iniziano gli statunitensi Madison Chock e Evan Bates. Di Redondo Beach, 33 anni lei, di Ann Arbor, 37 anni fra un paio di settimane lui, secondi dopo il programma corto. Si allenano a Montreal sotto la guida di Marie-France Dubreuil, P. Lauzon, R. Haguenauer. 🔗 Leggi su Oasport.it

Stasera i pattinatori italiani Guignard e Fabbri cercano di recuperare posizioni nella danza libera di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Stasera i campioni di pattinaggio artistico salgono sul ghiaccio per la danza libera ai Giochi di Milano Cortina 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

