LIVE Pattinaggio di figura Danza libera Olimpiadi in DIRETTA | iniziata la gara attesa per Guignard Fabbri

Questa sera, i pattinatori italiani Guignard e Fabbri sono in gara nella danza libera alle Olimpiadi. La competizione è iniziata da poco, e l’attesa cresce tra gli appassionati per vedere come si comporteranno sui ghiacci. Nel frattempo, sul ghiaccio c’è anche la coppia ceca, composta da Katerina Mrazova e Daniel Mrazek, che stanno portando avanti la loro performance poco dopo il programma corto. La tensione è alta e tutti sono pronti a scoprire chi salirà sul podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.01: Per la Repubblica Ceca sono sul ghiaccio Katerina Mrazova, di Vrchlabi, 20 anni e Daniel Mrazek, 23 anni di Nymburk, 17mi dopo il programma corto. Sono allenati tra Egna e Bolzano da Matteo Zanni, Barbora Reznickova, Katharina Müller, Denis Lodola, Francesco Corazza. Sono stati campioni del mondo juniores 2023 e lo scorso anno sono stati noni all’Europeo e 13mi ai Mondiali. Quest’anno sono stati 12mi all’Europeo di Tallin. La musica: Malaguena di Ernesto Lecuona. Il personal Best Score nel punteggio totale è 188.84 ottenuto all’ISU CS Tallinn Trophy 2024 19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pattinaggio di figura, Danza libera Olimpiadi in DIRETTA: iniziata la gara, attesa per Guignard/Fabbri Approfondimenti su Guignard Fabbri LIVE Pattinaggio di figura, Danza libera Olimpiadi in DIRETTA: Guignard/Fabbri cercano la rimonta Stasera i pattinatori italiani Guignard e Fabbri cercano di recuperare posizioni nella danza libera di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. LIVE Pattinaggio di figura, Danza libera Olimpiadi in DIRETTA: Guignard/Fabbri sognano la rimonta Stasera i campioni di pattinaggio artistico salgono sul ghiaccio per la danza libera ai Giochi di Milano Cortina 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Estasi FRANCESCA LOLLOBRIGIDA, oro e record olimpico nei 3000 femminili | #MilanoCortina2026 Ultime notizie su Guignard Fabbri Argomenti discussi: LIVE Pattinaggio di figura, Danza libera Olimpiadi in DIRETTA: Guignard/Fabbri sognano la rimonta; Rivivi il LIVE-Blog Team Event: un fantastico Rizzo porta l'Italia sul podio!; Giorno 1, Sessione 1 | Pattinaggio di figura (ES1) in Diretta Streaming | DAZN IT; Olimpiadi in diretta Oggi: Live delle gare dei Giochi Invernali. LIVE Pattinaggio di figura, Danza libera Olimpiadi in DIRETTA: Guignard/Fabbri ci credono per la rimonta!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Stasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Free Dance di pattinaggio artistico ai giochi Olimpici di Milano ... oasport.it LIVE Pattinaggio di figura, Rhythm dance Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Guignard/Fabbri quinti! Cizeron/Fournier Beaudry vincono il primo roundCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.57: Per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per il programma corto ... oasport.it Sincronia perfetta e un legame decennale: Charlène Guignard e Marco Fabbri sono l'emblema del successo che nasce dall'unione sentimentale e sportiva. #OlimpiadiMilanoCortina - facebook.com facebook Serata olimpica con due protagonisti dal cuore milanese: alle 19.30 la free dance di Guignard-Fabbri, mentre alle 21.10 l’Italia dell’hockey affronta la Svezia #Milano #11febbraio2026 #MilanoCortina2026 x.com

