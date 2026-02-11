LIVE Pattinaggio di figura Danza libera Olimpiadi in DIRETTA | Guignard Fabbri vogliono la rimonta gara spettacolare

Alle Olimpiadi di Pechino, il ghiaccio si anima con la gara di pattinaggio artistico. Guignard e Fabbri cercano la rimonta, mentre i pattinatori georgiani Diana Davis e Gleb Smolkin sono scesi sul ghiaccio per la loro performance. La competizione si fa sempre più emozionante e tutti aspettano con trepidazione i prossimi voli.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.40: Scendono sul ghiaccio i georgiani Diana Davis, nata a Las Vegas, Unsa e residente a Leesburg, 23 anni e Gleb Smolkin, 26 anni nato a San Pietroburgo ma risiede ad Alexandria (USA), 13mi dopo il programma corto. Sono allenati a Montreal da Marie-France Dubreuil, Romain Haguenauer, Patrice Lauzon, Pascal Denis, Josee Piche. Sono stati settimi all’Europeo 2022 e 14mi ai Giochi di Pechino, poi un anno di stop, ottavi all’Europeo del 2024 e 12mi al Mondiale, ottavi anche all’Europeo 2025 di Tallin e decimi al Mondiale di Boston. Quest’anno sono stati quinti nella tappa francese del Gran Prix e sesti nella tappa finlandese, sesti all’Europeo di Sheffield. 🔗 Leggi su Oasport.it

Stasera i pattinatori italiani Guignard e Fabbri cercano di recuperare posizioni nella danza libera di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Stasera i campioni di pattinaggio artistico salgono sul ghiaccio per la danza libera ai Giochi di Milano Cortina 2026.

