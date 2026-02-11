LIVE Pattinaggio di figura Danza libera Olimpiadi in DIRETTA | Guignard Fabbri balzano in testa! Ne mancano quattro

Questa sera, il pubblico segue con attenzione la gara di pattinaggio di figura alle Olimpiadi. Guignard e Fabbri si sono portati in testa dopo una buona esibizione di danza libera. Manca ancora molto alla fine, ma la coppia italiana sta facendo il possibile per mantenere la posizione. Intanto, Lilah ha commesso un errore grave sui twizzle, rischiando di cadere e compromettendo la sua performance. La gara è ancora aperta e tutto può succedere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.23: Errore grave di Lilah sui twizzle, ha rischiato di cadere, livello 2. Si fa dura 22.21: Tocca ora alla coppia britannica Lilah Fear Lewis Gibson. Lei ha 26 anni ed è di Greenwich (Stati Uniti), lui è di Prestwick ed ha 31 anni, quarti dopo il programma corto. Si allenano a Montreal con la guida di Romain Haguenauer, Patrice Lauzon, Marie-France Dubreuil, quinti dopo il programma corto. Sono stati quinti all'Europeo 2020 e quinti anche a Tallinn nel 2022, settimi al Mondiale 2021 a Stoccolma, decimi ai Giochi di Pechino e sesti al Mondiale di Montpellier 2022, argento nel 2023 agli Europei di Espoo e quarti al Mondiale di Saitama, ancora argento europeo nel 2024 a Kaunas e quarti al Mondiale.

