LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 11 febbraio in DIRETTA | Wierer quinta troppi errori per Vittozzi

Questa mattina si accendono i riflettori sulle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. I primi eventi sono già in corso e gli atleti italiani cercano di fare il massimo. La giornata promette sfide intense e qualche sorpresa, con alcune azzurre che devono migliorare dopo le prime manche. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale sui risultati e le emozioni di questa edizione invernale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 11 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI' 11 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.

