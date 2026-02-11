LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 11 febbraio in DIRETTA | Von Allmen pigliatutto Franzoni stecca da favorito

Oggi le Olimpiadi invernali di Milano Cortina continuano a tenere alta la tensione. Von Allmen si prende tutto, vincendo più medaglie e dimostrando di essere il protagonista assoluto di questa giornata. Franzoni invece stecca da favorito, lasciando spazio ai suoi rivali e creando sorprese nel medagliere. I tifosi sono già in attesa di nuovi aggiornamenti e risultati, mentre la gara prosegue senza sosta.

MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 11 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI' 11 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.

