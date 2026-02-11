LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 11 febbraio in DIRETTA | Voetter Oberhofer prime pazzeschi Rieder Kainzwaldner terzi!

Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono cominciate con le prime gare di skeleton e bob. Voetter e Oberhofer hanno fatto il miglior tempo nelle qualifiche, mentre Rieder e Kainzwaldner si sono piazzati terzi. Le competizioni sono partite con entusiasmo e già si vedono le prime emozioni tra gli atleti. La giornata promette tanti altri colpi di scena e medaglie da conquistare.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 11 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

