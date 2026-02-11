LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 11 febbraio in DIRETTA | si riparte con i doppi di slittino

Oggi si riprende con le gare di slittino dopo la pausa, mentre gli atleti si preparano a scendere in pista. La giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 inizia con grande attesa, e i tifosi sono già davanti agli schermi per seguire ogni movimento delle squadre. La diretta continua a raccontare minuto per minuto le emozioni e le sfide di questa edizione invernale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 11 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI' 11 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.

