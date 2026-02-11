LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 11 febbraio in DIRETTA | si entra nel vivo con il superG maschile

Questa mattina gli atleti sono scesi in pista per il superG maschile, uno degli eventi più attesi di queste Olimpiadi. La gara sta entrando nel vivo e gli appassionati seguono con attenzione ogni movimento, sperando in ottime prestazioni e sorprese. La cronaca è in diretta, con aggiornamenti continui sulle posizioni e sui tempi dei concorrenti.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 11 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI' 11 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.

