LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 11 febbraio in DIRETTA | oro Voetter Oberhofer ora gli uomini! Brilla Di Stefano battaglia nel curling!

Questa mattina, la giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina si apre con le prime medaglie assegnate. L’oro nel curling va a Voetter e Oberhofer, mentre gli atleti maschili sono pronti a scendere in pista. Di Stefano brilla nella gara di sci, e la scena si anima con l’attesa delle prossime competizioni. I tifosi sono già in fermento, aspettando i risultati delle prossime sfide.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 11 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI' 11 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. Questa mattina si accendono i riflettori sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Questa mattina i nostri atleti sono scesi in pista per la prima manche delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nella notte, un sabotaggio ha colpito la linea ferroviaria Lecco-Colico-Tirano, provocando l'incendio di sette cavi della centralina. Un gesto che ha scosso la sicurezza in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina. Fortunatamente, nessun danno a persone o mezzi. Milano-Cortina, già undici podi come in tutta Torino 2006

