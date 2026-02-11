LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 11 febbraio in DIRETTA | NON SVEGLIATECI! CLAMOROSO DOPPIO ORO NELLO SLITTINO!

Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 regalano un grande spettacolo. Gli atleti dello slittino fanno il pieno di medaglie, con un doppio oro che ha sorpreso tutti. I tifosi sono in delirio, mentre gli organizzatori cercano di gestire l’entusiasmo. La giornata si preannuncia intensa, e gli appassionati seguono ogni aggiornamento in tempo reale.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 11 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Nella notte, un sabotaggio ha colpito la linea ferroviaria Lecco-Colico-Tirano, provocando l'incendio di sette cavi della centralina. Un gesto che ha scosso la sicurezza in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina. Fortunatamente, nessun danno a persone o mezzi. Milano-Cortina, già undici podi come in tutta Torino 2006

