LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 11 febbraio in DIRETTA | Italia-Svezia 2-2 nell’hockey è folle! 2 ori slittino Edin battuto nel curling!

Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina sono scese nel vivo con diverse emozioni e sorprese. L’Italia ha pareggiato 2-2 contro la Svezia nell’hockey su ghiaccio, una partita pazzesca che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all’ultimo secondo. Nel frattempo, due medaglie d’oro sono arrivate nello slittino, confermando la buona forma degli atleti italiani. E nel curling, Edin è stato battuto, lasciando spazio alla delusione tra i tifosi. La giornata prosegue con tante altre gare, mentre gli

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 11 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

