LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 11 febbraio in DIRETTA | Di Stefano stupisce ora curling e seconde manche di slittino

Questa mattina si accende il botta e risposta tra gli atleti alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Di Stefano sorprende tutti con una performance convincente, mentre nel frattempo si svolgono le seconde manche di slittino e le gare di curling. La competizione si fa sempre più intensa e i risultati cambiano di minuto in minuto.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 11 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

