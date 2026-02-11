LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 11 febbraio in DIRETTA | DELIRIO AZZURRO! 2 ori slittino battuto Edin nel curling!

Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 vivono un momento da ricordare. L’Italia mette a segno due medaglie d’oro nello slittino e batte Edin nel curling, portando l’entusiasmo alle stelle tra il pubblico e gli atleti. La giornata si conferma ricca di emozioni e di risultati importanti, mentre gli atleti italiani continuano a sorprendere e a portare a casa successi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 11 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI' 11 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.

