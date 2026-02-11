LIVE Milano-San Giovanni in Marignano 3-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | la padrone di casa passano non senza soffrire Bella prestazione delle ospiti

Milano vince 3-1 contro San Giovanni in Marignano nella partita di volley femminile di A1. Le padrone di casa hanno faticato, ma alla fine hanno ottenuto la vittoria. Pietrini ed Egonu hanno fatto una bella prestazione, mentre Akimova è entrata e ha dato il suo contributo. La partita è stata combattuta, con le ospiti che hanno mostrato una buona prova.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bella la prestazione di Pietrini e di Egonu ma molto bene anche Akimova quando chiamata a dare il suo contributo. Tra le fila delle ospiti sicuramente da notare la partita di Bracher che con la fast trova sempre lo spiraglio giusto nel quale infilarsi. Il match finisce 3-1 per le padrone di casa. Tanta sofferenza in casa Milano grazie ad un pressing alto di San Giovanni che non molla mai. 25-21 Decide che è abbastanza per stasera Egonu! La partita finisce qui con una diagonale fulminea! Ultimo tocco della padrone di casa. Servirà ancora San Giovanni. 24-21 Come sta giocando male Milano sul match point! Check in corso chiamato da Lavarini per una potenziale invasione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-San Giovanni in Marignano 3-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la padrone di casa passano non senza soffrire. Bella prestazione delle ospiti Approfondimenti su Milano SanGiovanni in Marignano LIVE Milano-San Giovanni in Marignano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: break della padrone di casa che provano già ad allungare Questa sera si gioca la sfida tra Milano e San Giovanni in Marignano nel campionato di volley femminile. LIVE Milano-San Giovanni in Marignano 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Egonu entra e spariglia le carte. Padrone di casa avanti dopo il 3° set! Milano si prende il secondo set contro San Giovanni in Marignano. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Milano SanGiovanni in Marignano Argomenti discussi: Giovedì 5 febbraio la Fiamma Olimpica arriva a Milano; La fiamma olimpica è a Milano, Mattarella incontra gli Azzurri; Dove vedere in tv Milano-San Giovanni in Marignano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Milano Cortina, Mattarella: Valori olimpici ispirino i Paesi. Domani Meloni vede Vance. LIVE Milano-San Giovanni in Marignano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo realeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Milano - San Giovanni in Marignano di ... oasport.it Dove vedere in tv Milano-San Giovanni in Marignano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streamingMercoledì 11 febbraio (ore 20.00) si giocherà Milano-San Giovanni in Marignano, incontro valido per la ventiquattresima giornata della Serie A1 di volley ... oasport.it Milano, San Marino scommette sull'accoglienza "gentile" alla BIT 2026 - facebook.com facebook Ecco gli appuntamenti della settimana con #lultimacosachesai: Milano, San Martino in Rio e gran finale a Suzzara col festival @NebbiaGialla Vi aspetto! Qui la lista completa con orari e indirizzi paoloroversi.me/eventi/ x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.