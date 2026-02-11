LIVE Milano-San Giovanni in Marignano 2-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | Egonu entra e spariglia le carte Padrone di casa avanti dopo il 3° set!

Milano si prende il secondo set contro San Giovanni in Marignano. Egonu entra in campo e cambia volto alla partita, portando la squadra locale avanti nel punteggio. La partita è fresca, le squadre si sfidano punto a punto, e i tifosi sono in fibrillazione. Ora si aspetta il terzo set, con la partita aperta e l’aria tesa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-22 Milano si porta a casa anche il 2° set! Effetto Egonu in red zone. 24-22 La risolve Egonu dopo una brutta ricezione di Milano. 2 set point per le padrone di casa. 23-22 Zhuang trova il mani out. 23-21 Spettacolare attacco di Pietrini in diagonale. Primo break di due punti. Altro time out di Bellano. 22-21 Il nastro punisce la battuta di San Giovanni. 21-21 Muro spettacolare di Kochurina su Akimova. 21-20 Pietrini trova una diagonale praticamente da ferma. Vale il sorpasso per Milano. Time out chiamato da Bellano. 20-20 Scambio stupendo finalizzato da Egonu con un tocco sotto per il centro! 19-20 Murone di Kurtagic ed Egonu! 18-20 Tenta il muro Egonu ma Nardo trova il mani out! 18-19 Sbaglia dai 9 metri ora la squadra di Bellano.

