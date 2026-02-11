LIVE Milano-San Giovanni in Marignano 2-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | combattuto il 4° set Le ospiti non mollano nessun punto!

Questa sera Milano batte San Giovanni in Marignano 2-1 in una partita di volley femminile molto combattuta. Nel quarto set, le ospiti non mollano e cercano di riaprire il match, anche se Milano si prende il punto decisivo. L’incontro si ferma di nuovo sul punteggio di 24-20, con Murata Piva che mette a terra il punto che poteva chiudere il set. Ma San Giovanni non si arrende e annulla ancora un match point. La partita resta aperta fino all’ultimo scambio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ferma l'incontro Lavarini. 24-20 Murata Piva da Caruso! Ancora un match point annullato!! Non muore mai San Giovanni. 24-19 Bellissima diagonale stretta di Zhuang. Primo match point annullato. 24-18 Non c'è il tocco. Match point per Milano! Altro videocheck in corso per valutare il tocco a muro sulla schiacciata di Zhuang. 23-18 L'attacco in effetti è dentro! Ancora in vita San Giovanni. 24-17 Fuori l'attacco in parallela delle emiliane. Check in corso per non mandare la Numia sul match point. 23-17 Muro eccezionale di Piva! 22-17 Ricezione di Pietrini che poi va ad attaccare.

Questa sera si gioca la sfida tra Milano e San Giovanni in Marignano nel campionato di volley femminile.

