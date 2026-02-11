LIVE Milano-San Giovanni in Marignano 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | combattuto il match nel 2° set!

Questa sera si gioca la sfida tra Milano e San Giovanni in Marignano nel campionato di volley femminile. La partita si sta facendo molto combattuta, soprattutto nel secondo set, con San Giovanni che sta cercando di recuperare. Al momento, Milano è avanti 1-0 nel punteggio, ma la gara resta aperta, con scambi intensi e tanti punti in bilico. La tensione si sente in campo, e i tifosi seguono il match con grande attenzione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-17 Si sta staccando San Giovanni! 15-16 Partita molto in anticipo Kochurina. Ottima la sua esecuzione al centro sulla palla stupenda di Straube. 15-15 Ancora Kurtagic. 6° punto dall'attacco per lei. 14-15 La palla è out, continua il momentaccio di Egonu. Sembra di nuovo fuori l'attacco di Egonu. Altro challenge in corso. 14-14 Smeriglia le mani della serba la palla di Kochurina. Altro pareggio. 14-13 Muro stupendo di Kurtagic!! 13-13 Sbaglia anche Pietrini. Stringe troppo l'opposto milanese. 13-12 Ancora un errore di Paola Egonu con la diagonale. 13-11 Fuori misura la palla di Straube, allunga allora Milano.

