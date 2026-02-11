LIVE Milano-San Giovanni in Marignano 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | Akimova entra e porta alle meneghine il 1° set! Via con il 2° parziale
La partita di volley femminile tra Milano e San Giovanni in Marignano prosegue con Milano in vantaggio 1-0. Akimova entra in campo e porta le meneghine al primo set, mentre si aspetta il secondo parziale. La tensione resta alta, con Lavarini che chiede un controllo sulla linea dei tre metri dopo un presunto fallo di Zhuang. I tifosi seguono la diretta, pronti a scoprire come andrà a finire.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiamato il check da Lavarini per un pestaggio della linea dei 3 metri da parte di Zhuang. 11-9 Bosio per Piva che schianta per terra dopo una bella difesa di entrambe le squadre. 10-9 Non c’è il tocco! Cambia il punteggio! 9-10 C’è il tocco del muro sull’attacco di Brancher. Bello scambio prolungato! Videocheck in corso! 9-9 Non sbaglia ora l’opposto di Milano! 8-9 Altro errore di Paola Egonu. Stringe molto la traiettoria e la palla finisce parecchio a lato. 8-8 Fuori anche per Pietrini il Servizio. 8-7 Entrata subito bene Danesi che schianta il muro! 7-7 Stringe troppo l’angolo Pietrini, il muro è ben piazzato. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Milano San Giovanni in Marignano
LIVE San Giovanni in Marignano-Milano 0-1, A1 volley femminile in DIRETTA: le lombarde conquistano il primo set
LIVE San Giovanni in Marignano-Milano 0-2, A1 volley femminile in DIRETTA: lombarde avanti di due set
Ultime notizie su Milano San Giovanni in Marignano
Argomenti discussi: Giovedì 5 febbraio la Fiamma Olimpica arriva a Milano; La fiamma olimpica è a Milano, Mattarella incontra gli Azzurri; Dove vedere in tv Milano-San Giovanni in Marignano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Milano Cortina, Mattarella: Valori olimpici ispirino i Paesi. Domani Meloni vede Vance.
LIVE Milano-San Giovanni in Marignano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo realeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Milano - San Giovanni in Marignano di ... oasport.it
Dove vedere in tv Milano-San Giovanni in Marignano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streamingMercoledì 11 febbraio (ore 20.00) si giocherà Milano-San Giovanni in Marignano, incontro valido per la ventiquattresima giornata della Serie A1 di volley ... oasport.it
Milano, San Marino scommette sull'accoglienza "gentile" alla BIT 2026 - facebook.com facebook
Ecco gli appuntamenti della settimana con #lultimacosachesai: Milano, San Martino in Rio e gran finale a Suzzara col festival @NebbiaGialla Vi aspetto! Qui la lista completa con orari e indirizzi paoloroversi.me/eventi/ x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.