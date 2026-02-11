Questa sera gli azzurri di curling battono la Svezia 7-6 in una partita emozionante alle Olimpiadi. Gli italiani devono stringere i denti e mantenere la calma fino all’ultimo tiro, con un finale che tiene tutti col fiato sospeso. La vittoria arriva grazie a un colpo di classe di Edin, che ha fatto la differenza nel momento decisivo. La sfida si è conclusa con applausi e sorrisi per la squadra italiana, che ora guarda avanti con fiducia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.57 Per oggi è tutto amici di OA Sport! Grazie per aver seguito la Diretta Live testuale della prima sfida del torneo maschile di curling che gli azzurri hanno vinto 7-6 contro la Svezia. Il prossimo appuntamento con il curling è domani mattina alle 9.05 con la partita inaugurale del torneo femminile fra Italia e Svizzera. Buon proseguimento di serata! 21.55 Dopo la prima tornata di gare anche gli Usa e la Gran Bretagna hanno trovato la vittoria. All’extra-end invece la sfida fra Canada e Germania, partire con una sconfitta sarebbe quantomeno inaspettato per i nordamericani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 7-6, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: CAPOLAVORO AZZURO! Il fuoriclasse Edin si inchina!

Approfondimenti su Italia Svezia

L’Italia inizia le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con una sfida difficile contro la Svezia.

Oggi alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l’Italia inizia il suo percorso nel torneo di curling maschile affrontando la Svezia.

Ultime notizie su Italia Svezia

