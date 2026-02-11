LIVE Italia-Svezia 2-3 Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA | si riparte nel terzo e ultimo periodo Blue Team che prova a crederci

È iniziato il terzo e ultimo periodo di Italia-Svezia, valido per l’hockey ghiaccio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La squadra azzurra cerca di riaprire la partita, dopo il 2-3 subito finora. La tensione è alta, i giocatori si preparano a dare tutto per ribaltare il risultato. La partita è ancora aperta e ogni azione può fare la differenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COMINCIA IL TERZO E ULTIMO PERIODO DI ITALIA-SVEZIA! Sta per riprendere il terzo periodo. Ci sentiamo fra poco meno di 15 minuti per la cronaca del terzo periodo di questo elettrizzante Italia-Svezia. FINISCE QUI IL SECONDO PERIODO! Italia-Svezia 2-3: secondo segmento che si è aperto con il momentaneo pareggio di Bradley e un Blue Team convincente, sempre sostenuto dalle parate di Clara. Nel finale di frazione, la Svezia è riuscita in mischia a trovare il nuovo vantaggio con il tap-in di Nylander. Italia clamorosamente in partita. 00:38 Storie tese fra Di Giacinto e Kempe che prima vengono a contatto e poi passano alle mani e alle parole. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 2-3, Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: si riparte nel terzo e ultimo periodo. Blue Team che prova a crederci Approfondimenti su Italia Svezia LIVE Italia-Svezia 0-0, Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: a breve si comincia. Il Blue Team cerca una prova di carattere A pochi minuti dall’inizio, il ghiaccio si prepara per la sfida tra Italia e Svezia nel torneo di hockey alle Olimpiadi 2026. LIVE Italia-Svezia 1-2, Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: si riparte nel secondo periodo. Azzurri che provano a trovare tiri in porta per fare male L’Italia torna in pista nel secondo periodo contro la Svezia, con i giocatori che cercano di mettere pressione e trovare spazi per i tiri in porta. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Italia Svezia Argomenti discussi: Giorno 2 | Hockey: Svezia - Italia in Diretta Streaming | DAZN IT; Dove vedere in tv Italia-Svezia, curling maschile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming; RECAP! Svezia favolosa, Italia sconfitta 9-4 sul ghiaccio di Cortina; Pattinaggio di figura, evento a squadre: Italia terza, può sognare il bronzo. LIVE Italia-Svezia 2-3, Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: finisce il secondo periodo, azzurri ancora ampiamente in partitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.14 Gol della Svezia che si riporta in vantaggio. Italia-Svezia 2-3: batti e ribatti davanti alla porta di ... oasport.it Olimpiadi 2026, la diretta: slittino, Voetter-Oberhofer e Rieder-Kainzwaldner d'oro nei doppi di slittino. Pattinaggio artistico, Guignard e Fabbi per il podio. Italia-Svezia ...Giornata trionfale per gli azzurri, che vincono due medaglie d'oro nello slittino. Male lo sci alpino maschile, Di Stefano settimo nel pattinaggio di velocità. Curling, l'Italia maschile batte la Svez ... corriere.it SVEZIA vs ITALIA Hockey su Ghiaccio – Uomini Potenza, velocità e contatti duri sul ghiaccio. Gli Azzurri sfidano la Svezia in una partita ad altissima intensità, dove servono carattere, disciplina e cuore Olimpiadi Invernali Milano Cortina - facebook.com facebook LIVE Italia-Svezia, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: tra poco l’esordio contro Edin - x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.